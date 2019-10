Mourão recebe medalha do Mérito Farroupilha na Assembleia gaúcha

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão (PRTB), foi agraciado na manhã desta sexta-feira (18) com a Medalha do Mérito Farroupilha, na Assembleia Legislativa (AL) gaúcha. A homenagem é a maior honraria entregue pelo parlamento do Estado. Em junho, Mourão já havia sido condecorado em Porto Alegre com o título de cidadão emérito da Capital

Com o plenário cheio e banda do exército, a cerimônia ocorreu com as presenças do presidente da AL, Luís Augusto Lara (PTB), do deputado Tenente-coronel Zucco (PSL), proponente da homenagem, do senador Lasier Martins, do prefeito Nelson Marchezan Júnior e do presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), Victor Laus.

No pronunciamento de abertura da cerimônia, Zucco destacou a amizade com o vice-presidente. "Colega de farda, exemplo de homem e de cidadão para todos nós", definiu. Em meio à crise interna envolvendo o PSL, partido no qual é colega do presidente Jair Bolsonaro, o deputado disse que "a serenidade de Mourão é a esperança para salvar o País", arrancando aplausos no plenário.

Antes de encerrar, Zucco chamou um vídeo com depoimentos de colegas do Exército, amigos e familiares de Mourão, que foi exibido no telão o Plenário 20 de Setembro. As personalidades destacaram o comprometimento de Mourão frente às Forças Armadas brasileiras e na vice-presidência. Na sequência, o deputado Luís Augusto Lara reforçou as homenagens a Mourão. "Confiamos no equilíbrio do vice-presidente para que o País possa dar sequência a esse novo momento da pátria brasileira", afirmou Lara.

Emocionado, Mourão discursou após as homenagens e disse estar "extremamente orgulhoso" da distinção, sobretudo pela medalha ser entregue pelos representantes do povo gaúcho. "Ser farroupilha é ser livre", afirmou, como referência ao nome do mérito.

Sobre o contexto político e econômico do Brasil, Mourão falou da importância das reformas para se criar um ambiente de crescimento no País. "Queremos chegar a 2022 com as reformas aprovadas para que a nossa população possa ver à frente", disse. E encerrou citando os princípios de liberdade defendidos pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, como soluções para se enfrentar dificuldades nacionais e mundiais.

O vice-presidente deixou a Assembleia Legislativa depois do pronunciamento sem falar com a imprensa. A agenda previa mais três compromissos de Mourão no Rio Grande do Sul, entre eles uma viagem ao município de Ijuí.