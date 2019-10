Espanha pede oito anos de detenção para militar flagrado com cocaína

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A promotoria da Espanha pediu oito anos de prisão ao militar brasileiro Manoel Silva Rodrigues. Ele foi preso em junho deste ano no Aeroporto de Sevilha, quando carregava, segundo a denúncia, 37 pacotes retangulares de cocaína, que, juntos, somavam 37 quilos. O militar era tripulante de um voo que dava apoio à comitiva do presidente Jair Bolsonaro (PSL).

Além dos oito anos de prisão, a promotoria pede que o militar pague uma multa de EUR 4 milhões, o que dá mais de R$ 18 milhões. A Aeronática brasileira também investiga o caso.

Manoel estava em um avião que dava apoio à comitiva de Bolsonaro que fez escala em Sevilha antes de seguir para o Japão, onde o presidente foi para participar da cúpula de líderes do G20. O avião presidencial também faria escala na mesma cidade espanhola, antes de ir ao destino, mas, após a prisão do oficial, seguiu para Portugal.

O militar chegou a ser apresentado em um tribunal e foi colocado em detenção provisória. Na época do ocorrido, Bolsonaro disse, nas redes sociais, que determinou que o Ministério da Defesa colabore com as investigações da Polícia da Espanha.

O militar detido é 2º sargento da Aeronáutica e atua como comissário de voo, prestando serviço de bordo em aviões da FAB. De acordo com uma fonte, o sargento não estaria na tripulação da aeronave presidencial e sim do avião que fazia parte do "escalão avançado", conhecido como SCAV. O que foi para a Espanha funciona como uma espécie de "reserva".