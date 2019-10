Governo gaúcho inicia pagamento da folha do funcionalismo de setembro

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Com 15 dias de atraso, o governo do Estado iniciou nesta terça-feira (15) a quitação dos contracheques de setembro dos servidores do Poder Executivo. Foram depositados os salários de quem recebe até R$ 2.500,00 líquidos. O montante de funcionários representa 54% (184.908) dos vínculos.

Para os servidores que recebem acima de R$ 2.500,00, a Secretaria da Fazenda (Sefaz) informou, por meio de nota, que o Tesouro Estadual fará o pagamento no sistema de parcelas. O primeiro depósito está previsto para esta quarta-feira (16), no valor de R$ 1.000,00.

O calendário de pagamentos segue, com o próximo pagamento previsto para 12 de novembro, no valor de R$ 3.350,00. Desse dia, serão quitados os contracheques de 75% do funcionalismo. A quitação total da folha de setembro está prevista para o dia 13 de novembro.

A folha de agosto foi quitada na última sexta-feira (11), quando o Estado depositou o saldo dos salários dos servidores que recebem acima de R$ 7.000 líquidos.