Professores, servidores da Justiça e produtores de leite se encontram em protestos

O Centro de Porto Alegre foi palco na manhã desta terça-feira (15) de protestos de três categorias com causas distintas. Com isso, a frente do Palácio Piratini e da Assembleia Legislativa ficou tomada pelas manifestações que acabaram sendo unificadas fisicamente, usando até o mesmo carro de som. Produtores de leite também finalizaram um protesto na região.

O Cpers liderou os professores que marcaram o dia da profissão, neste 15 de outubro, com críticas às mudanças na carreira dos servidores propostas pelo governo estadual. "Se este projeto passar, o Rio Grande do Sul vai entrar para história como o estado em que os professores pagaram o próprio piso. É uma vergonha, uma sacanagem, a verdadeira proposta indecente. Se é guerra, é greve!", afirmou a presidente do sindicato, Helenir Schürer, no Facebook.

Os servidores do Judiciário, em greve há três semanas, pressionam para que a Assembleia Legislativa não vote o Projeto de Lei 93/2017 que extingue os cargos de oficiais escreventes. Segundo o Sindicato dos Servidores da Justiça do Rio Grande do Sul (Sindjus-RS), a categoria conseguiu impedir que o PL entrasse na pauta de votação dos deputados nesta terça.

O protesto começou em frente ao prédio do Tribunal de Justiça (TJ-RS), no outro lado da área do Piratini e AL. Segundo o Sindjus-RS, mais de 2 mil pessoas de comarcas de todo o Estado estavam na mobilização. Eles decidiram manter a greve. Também foi aberta negociação com a direção do TJ-RS.