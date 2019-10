Governo quer travar salário de servidor de entes que gastam muito com folha, diz Guedes

O ministro Paulo Guedes afirmou nesta quinta-feira (10) que o governo estuda travar reajustes de funcionários públicos em entes federativos que gastem mais de 80% com folha de pagamento. Segundo ele, o governo deverá enviar uma reforma administrativa ao Congresso.





O ministro afirmou que os servidores públicos tiveram reajustes de salário acima da inflação nos últimos anos. "Tiveram tanto aumento, está na hora de dar uma decansadinha".





"Enquanto o Brasil afundava, o salário do servidor público estava subindo. Foram 50% de aumento real em 10 anos. Tudo isso porque a máquina gasta muito e gasta mal porque gasta consigo mesma, com privilégios, aposentadorias", disse.





"Será que é hora de travar os salários por um ou dois anos? Estamos redesenhando isso em uma reforma administrativa e vamos mudar o plano de carreira", afirmou. O gasto público, de acordo com Guedes, minou a capacidade de investimento do país. "O Brasil já investiu 25% do PIB e isso foi caindo. Hoje setor público investe 1,5% do PIB porque gasta muito e mal".

Folhapress