'Esquece o PSL', afirma Jair Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) pediu a um apoiador para esquecer o PSL e criticou o comandante nacional do partido, deputado Luciano Bivar, que estaria "queimado para caramba". Um jovem se aproximou do presidente com um celular para fazer um vídeo e disse: "Sou do Recife, pré-candidato do PSL". Bolsonaro pede então que ele esqueça a legenda, mas o apoiador insiste e grava com seu celular a conversa. Ao perceber a gravação, Bolsonaro então pede que a imagem não seja divulgada.