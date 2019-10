'Centro democrático precisa começar a trabalhar já', alerta FHC

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) afirmou, nesta segunda-feira (7), que integrantes do "centro democrático" precisam começar a "trabalhar já" para superar a polarização política que se instalou na sociedade brasileira nos últimos anos. A afirmação foi feita após um evento no Instituto Fernando Henrique Cardoso, em São Paulo, sobre inteligência artificial e privacidade de dados. Questionado se vê essa articulação ocorrendo, disse que ainda é cedo. "O Brasil se mobiliza sempre em função da eleição. Vai demorar um pouquinho, mas acredito que haverá um certo cansaço da polarização". Perguntado se o momento está chegando, respondeu: "Espero". Durante sua fala no evento, Fernando Henrique comentou que a política é um dos setores mais resistentes aos avanços e às inovações tecnológicas.