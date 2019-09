Governo gaúcho termina de pagar salários de setembro em 13 de novembro

O governo gaúcho informou nesta segunda-feira (30) quando começa a pagar os salários de setembro do funcionalismo do Executivo. O calendário prevê que os primeiros depósitos vão começar em 15 de outubro, 45 dias após a data do vencimento. O Estado completa 44 meses de parcelamento ininterrupto, que começou em fevereiro de 2016.