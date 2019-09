Piratini paga hoje parcela extra de salários atrasados

Mesmo mantendo o regime conta-gotas de pagamento dos salários do funcionalismo, o governo busca dar um alento a quem espera pelo dinheiro. Em comunicado na sexta-feira, o Estado informou que hoje depositará R$ 1,1 mil para os servidores com que recebem acima de R$ 2,5 mil. Também nesta segunda-feira será paga a nona parcela do 13º salário de 2018.

O pagamento corresponde aos vencimentos de agosto. A previsão, pelo calendário já divulgado, é que a quitação só vai ser feita em 11 de outubro, com 40 dias de atraso. "O governo do Estado pagará na segunda-feira uma parcela de R$ 1,1 mil que não estava prevista no calendário do mês de agosto", diz em nota. "O depósito será possível pelas variações do fluxo de caixa ocorridas nos últimos dias, o que garante segurança para pagar uma parcela adicional", explicou o governo, com base em informações da Secretaria da Fazenda.

O governo quita nesta segunda os contracheques de até R$ 3,6 mil líquidos, que corresponde a 67% dos vínculos do funcionalismo. Em 10 de outubro, será paga uma parcela de R$ 3,4 mil. A quitação alcança R$ 7 mil líquidos, ou 89% dos vínculos.

A nota acrescenta que o calendário de pagamento de setembro será anunciado hoje.