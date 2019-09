Familiares e amigos se despedem do empresário Renato Ribeiro

O economista e empresário Renato Ribeiro foi sepultado neste sábado (21) à tarde, no cemitério São Miguel e Almas, em Porto Alegre. O antigo proprietário do Grupo Caldas Júnior faleceu na manhã de sexta-feira (20). Ele havia sofrido um infarto em 2017, ficando meses hospitalizado.

Desde então, realizava tratamento domiciliar. A morte se deu por causas naturais. O ex-proprietário do jornal Correio do Povo, da Rádio Guaíba e da extinta TV Guaíba estava com 75 anos.

Empreendedor do ramo da soja, Renato foi proprietário das três empresas jornalísticas até fevereiro de 2007, quando foram vendidas ao Grupo Record. Ele liderou a reabertura do Correio do Povo nos anos 1980, visto que o jornal passou por severas dificuldades financeiras, inclusive, sem circular por dois anos. Sob a gestão dele, o impresso adotou o formato tabloide.

Em nota, o presidente da Associação Riograndense de Imprensa (ARI), Luiz Adolfo Lino de Souza, disse que "o empresário Renato Ribeiro, em 1986, ao adquirir a Caldas Júnior, sabia da importância do Correio do Povo, Rádio e TV Guaíba para o Estado e reconstruiu com dedicação o grupo de mídia, gerando empregos e implantando tecnologia capaz de manter vivo um patrimônio do jornalismo gaúcho por 21 anos, depois de severa crise, até a transferência do controle em 2007 para o Grupo Record."

Além da esposa, Lisete Woida Ribeiro, deixa também os filhos, Aluizio, Carla, Rogério e Márcia, e 10 netos.