Bolsonaro anuncia descontingenciamento de R$ 8,3 bi para Educação e demais pastas

O presidente da República, Jair Bolsonaro, anunciou, através da sua conta pessoal no Twitter, que a Casa Civil divulgou descontingenciamento de R$ 8,3 bilhões que devem ser distribuídos à Educação e demais pastas. "Desde o início, nosso governo preza pela responsabilidade com as contas públicas. Com muito sacrifício, estamos criando condições para manter os investimentos", disse o presidente, antes de confirmar o anúncio da Casa Civil.