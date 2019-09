Relator de indicação de Aras pedirá que ele deixe sociedade em escritório de advocacia

O relator da indicação de Augusto Aras, senador Eduardo Braga (MDB-AM), apresentará relatório, nesta segunda-feira (16), pela aprovação de seu nome para o comando da Procuradoria-Geral da República (PGR), mas com o compromisso de que ele deixe sociedade em escritório de advocacia.

O parecer de Braga será apresentado no fim da tarde. O subprocurador é sócio do Aras e Advogados Associados e figura como advogado em processos no Supremo Tribunal Federal (STF), no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A prática não é ilegal.

Em conversas com senadores, Aras chegou a ser questionado sobre o assunto depois de reportagens mostrarem a atuação dele como advogado.

Ao senador Rodrigo Cunha (PSDB-AL) afirmou que não advoga há algum tempo, mas que entregará sua carteirinha da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no dia seguinte à sua efetivação no cargo de PGR. Segundo o senador, Aras disse defender que quem vira procurador deixe definitivamente o ofício de advogado.

Dentro do MPF, passou a ser criticado por conciliar o cargo de subprocurador com a função de advogado, o que é permitido por ter ingressado na instituição antes da Constituição de 1988, e também por se candidatar por fora da lista tríplice. A essas críticas, costumava dizer que estava afastado há alguns anos da advocacia e que a lista tríplice representava a defesa de interesses corporativistas.

Com a apresentação do relatório, Aras deve passar por sabatina na próxima semana, quando seu nome também será votado pelos senadores na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário da Casa.

Ao ser questionado sobre o assunto, nesta segunda-feira, depois de visitar o senador Reguffe (Podemos-DF), Aras se recusou a responder.

Agência O Globo