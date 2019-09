Gebran, do TRF-4, manda soltar filho de Edison Lobão e impõe fiança de R$ 5 milhões

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Preso desde a terça-feira passada (10) na Operação Lava Jato, o empresário Márcio Lobão, filho do ex-senador Edison Lobão (MDB-MA), conseguiu habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) para deixar a prisão.

Ordem do juiz João Pedro Gebran Neto, relator de casos da Operação Lava Jato na corte, determina que a detenção preventiva seja substituída por medidas cautelares, como a entrega do passaporte e proibição de contato com outros investigados.

O empresário deverá também pagar fiança de R$ 5 milhões. A ordem foi expedida na noite desta sexta-feira (13), e o alvará de soltura, na manhã deste sábado (14).

Lobão tinha sido detido preventivamente por ordem da juíza Gabriela Hardt, de Curitiba, na 65ª fase da Lava Jato. Ele é suspeito de operar propinas pagas em contratos públicas pela Odebrecht e pelo grupo Estre a Edison Lobão, que foi também ministro de Minas e Energia em duas ocasiões.

O Ministério Público Federal diz que repasses em espécie foram recebidos no escritório da esposa de Márcio Lobão, no Rio de Janeiro. Também levantou suspeitas sobre a aquisição e posterior venda de obras de arte com valores sobrevalorizados, e sobre a movimentação financeira em uma conta bancária na Suíça.

Entre os empreendimentos públicos investigados, estão a usina de Belo Monte (PA) e a reparação de dutos da estatal Transpetro pelo país.

Para Gebran, as medidas alternativas são suficientes para que crimes não voltem a ser cometidos e para evitar que a investigação seja prejudicada.

A defesa havia argumentado que os fatos investigados são relativos a um período de 2008 a 2014, sem desdobramentos atuais.