Bolsonaro continua apresentando melhora progressiva, diz equipe médica

Boletim médico divulgado na manhã deste domingo (15) pelo Hospital Vila Nova Star informa que o presidente Jair Bolsonaro continua apresentando melhora clínica progressiva. "Permanece sem dor, afebril e com melhora dos movimentos intestinais", diz a nota.

"Mantida a dieta cremosa com boa aceitação e, hoje, daremos início a redução do volume da alimentação parenteral (endovenosa)." Conforme o boletim, Bolsonaro se submete a fisioterapia respiratória e motora, caminhando frequentemente pelo corredor. As visitas seguem restritas.

No seu perfil no Twitter, o presidente postou cena de caminhada pelo corredor o hospital:

Retiramos a sonda nasogástrica, iniciamos a alimentação líquida oral e continuamos com fortalecimento alimentar venoso! Recuperação mais rápido que esperamos! Se Deus quiser, logo sairemos do hospital e mais nenhum problema acontecerá devido a está maldita facada! pic.twitter.com/iPMbgYyvV3 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 13 de setembro de 2019

Assinam a nota Antônio Luiz de Vasconcellos Macedo, cirurgião-chefe, Leandro Echenique, clínico e cardiologista, Antônio Antonietto, diretor médico do Hospital Vila Nova Star, e Ricardo Peixoto Camarinha, médico da Presidência da República.