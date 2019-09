Presidente da Câmara de Porto Alegre cumpre liminar para reabertura de exposição de cartuns

A presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, Mônica Leal (PP), disse que não vai recorrer da liminar que obriga a abertura imediata da exposição “Independência e Risco”. A decisão, assinada na manhã de quinta-feira (12) pelo juiz Cristiano Flores, da 3ª Vara da Fazenda, ordena a abertura imediata da exposição, “assegurando desde já os mesmos 12 dias do período solicitado”. O texto diz que “é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença”.

Ao receber o documento, Mônica Leal disse que ainda mantém a “mesma opinião sobre a exposição: agressiva e ofensiva”, mas “uma determinação judicial é para cumprir, e não discutir.”

Durante a entrega do texto com a decisão, a presidente da Associação de Mães e Pais pela Democracia, Aline Kerber, apontou a importância de “assegurar o direito à educação”. Para ela, este “é um grande momento para os novos atores sociais contra o obscurantismo". A entidade foi uma das proponentes do mandado de segurança para a retomada da exibição da mostra de cartuns.

> Veja as charges que fazem parte da mostra

Além da associação, também constavam como autores da ação o vereador Marcelo Sgarbossa (PT), que solicitou à Câmara o uso do espaço para a exposição, a Associação de Juristas pela Democracia (Ajurd), dois dos 19 cartunistas censurados, Santiago e Vicente Marques, da Grafar (Grafistas Associados do Rio Grande do Sul).

Para Marques, “foi até benéfico” terem passado por esta situação. “Além do reconhecimento, recebemos o apoio de mais de 60 entidades”, comentou. Segundo ele, a mostra será levada para exibição na França. Na terça-feira (17), as charges “serão expostas no Clube de Cultura (em Porto Alegre). Também vamos levar as artes para o Sintrajufe (Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Rio Grande do Sul)”, adiantou.