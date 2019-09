Jean Wyllys dará aulas sobre fake news e discurso de ódio em Harvard

Sem dinheiro, Instituto de Letras pede que alunos economizem papel

O contingenciamento de recursos imposto sobre as universidades e os institutos federais pelo Ministério da Educação (MEC) levou a direção do Instituto de Letras (IL) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) a pedir aos alunos colaboração com a limpeza e a economia de materiais no prédio.