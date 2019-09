Bolsonaro está disposto e em 'contínua melhora', afirma boletim médico

A equipe médica que acompanha o presidente Jair Bolsonaro no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, informou na manhã desta terça-feira (10) por meio de boletim médico, que o mandatário se encontra em "contínua melhora" e permanecerá com dieta líquida à base de chá, gelatina, água e caldo ralo. Não há previsão de alta e as visitas permanecem restritas. "Após 48 horas da cirurgia permanece afebril", diz o documento.