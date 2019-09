Governo gaúcho dará reposição de 4,06% em 2020 aos poderes

Depois de explanar sobre as medidas previstas no Plano Plurianual (PPA) do governo Eduardo Leite (PSDB), na audiência pública realizada pela Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa, a secretária estadual do Planejamento, Orçamento e Gestão, Leany Lemos (PSB), disse que o Executivo vai encaminhar um orçamento para 2020, concedendo a reposição da inflação aos outros poderes e órgãos independentes do Estado. O valor da correção - de 4,06% - vai estar previso no projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2020, que o Palácio Piratini pretende protocolar na próxima semana.

A LOA é, por assim dizer, a materialização dos objetivos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Em outras palavras, é o orçamento propriamente dito. A LDO - aprovada no Parlamento gaúcho em julho - prevê reajuste orçamentário zero para todos os órgãos do Estado. O texto não concede sequer a reposição do chamado crescimento vegetativo da folha, que gira em torno de 3%. É a primeira vez que isso acontece.

Por isso, a lei gerou atrito entre os poderes e uma disputa judicial. O MP entrou com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) contra o congelamento previsto na LDO, o que resultou em uma liminar concedida pelo Tribunal de Justiça (TJ), suspendendo o reajuste zero.

"Devemos apresentar a LOA na semana que vem. Temos a liminar concedida pelo TJ. Então, o orçamento foi aberto aos poderes, para a reposição da inflação sobre todas as despesas, o que dá um valor de R$ 232 milhões a mais do que a gente tinha previsto na LDO", reconheceu Leany.

Apesar disso, o governo trabalha paralelamente para derrubar a liminar. A Procuradoria-Geral do Estado (PGE) levou o assunto ao Supremo Tribunal Federal (STF), argu7mentando que o TJ não poderia julgar a questão, por ser parte afetada pelo resultado da ação.

Na semana passada, o governador se reuniu com o presidente do STF, Dias Toffoli, para apresentar os argumentos que balizam o pedido do Piratini para derrubar a liminar (e a consequente manutenção do congelamento); um dia depois da reunião de Leite, foi a vez do presidente do TJ, Carlos Eduardo Zietlow Duro, se reunir com Toffoli para apresentar os argumentos que sustentaram a liminar (prevendo a concessão de reajuste). O presidente do STF, por sua vez, marcou uma reunião de conciliação para o dia 16 de setembro, em Brasília.

Entretanto, Leite se antecipou e realizou duas reuniões nesta semana para discutir o congelamento com os dirigentes do Judiciário, Legislativo, MP, TCE e Defensoria. Conforme o presidente da Assembleia Legislativa, Luís Augusto Lara (PTB), "há clima entre os outros dois chefes de Poder e os dirigentes dos órgãos independentes para um entendimento". "Não precisamos discutir lá na frente do Toffolli", concluiu.

Caso o governo Leite consiga um acordo com os demais poderes, ou caso o STF derrube a liminar que proíbe o congelamento, o Palácio Piratini pretende suspender o pagamento dos 4,06% previstos na LOA. "Como o ministro Dias Toffoli adiou a decisão para o dia 16, o orçamento vem (para a Assembleia Legislativa) com esse valor. Mas, caso a liminar caia, a gente tem como anular essa despesa", garantiu Leany.