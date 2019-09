Cartunistas convocam protesto em frente à Câmara por fechamento de exposição

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Cartunistas associados ao grupo Grafar (Grafistas Associados do Rio Grande do Sul) estão organizando, para esta quinta-feira (5), um ato contra o fechamento da exposição Independência e Risco, que foi fechada menos de 24 horas depois de sua inauguração , na entrada do plenário da Câmara Municipal de Porto Alegre.

A mostra, conduzida pelo Grafar, foi aberta na noite da última segunda-feira (2) e fechada na tarde do dia seguinte. Ela contava com dezenas de obras de diferentes cartunistas, utilizando o humor para retratar a Independência do Brasil e fazendo críticas ao presidente Jair Bolsonaro (PSL).

> Veja os cartuns da mostra que foi fechada em Porto Alegre

O encerramento da exposição ocorreu por decisão da presidente da Casa, a vereadora Mônica Leal (PP), atendendo a pedido do vereador Valter Nagelstein (MDB), que acusou a mostra de ser uma "exposição promovida pelo PT".

Em nota, os cartunistas informaram que foram surpreendidos com a decisão de suspender o evento. "A sociedade gaúcha defensora da cultura, da liberdade de expressão e da democracia repudia veementemente este ato de censura. Alertamos para a gravidade dessa ação que repete um recente e indesejável passado nacional e remete para um tenebroso momento da história da humanidade", diz o texto.