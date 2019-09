'Vai faltar dinheiro ao PCdoB', diz Bolsonaro sobre carteira estudantil

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) ironizou ontem o PCdoB ao comentar a Medida Provisória (MP) que vai instituir uma nova carteira estudantil digital no País. Bolsonaro afirmou que não será mais necessário pagar uma taxa para a União Nacional dos Estudantes (UNE), que é historicamente comandada pela juventude do PCdoB, e que com isso vai "faltar dinheiro" para o partido.