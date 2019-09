Maia afirma que política precisa decidir 'qual orçamento quer'

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que a política precisa decidir se vai manter um orçamento que apenas paga as atividades meio "ou se vai querer ter um orçamento que volte a investir na transformação da vida das pessoas no País".

Questionado sobre se sua prioridade seria a reforma administrativa em detrimento à tributária, Maia disse que não é essa a questão. "Não, o que acontece é que reforma tributária já está andando nas duas Casas. A questão é que as pessoas têm muita expectativa que em algum momento a decisão do governo federal e do Parlamento será a redução dos impostos, mas ela só vai existir se a gente aprovar um novo Estado", afirmou. O novo Estado que ele cita passaria por uma reformulação da administração e de recursos humanos.

Nessa segunda-feira (2) no Rio de Janeiro, Maia afirmou que se a reforma administrativa não for aprovada, a tributária será ineficaz. "Sem você reduzir o tamanho do Estado, você não reduz carga tributária", alertou. Ele afirmou que o único pleito da Câmara no momento "é que o governo envie também a sua proposta tributária".