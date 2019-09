Consulta Popular para escolher demandas prioritárias no Estado começa amanhã

Começa nesta terça-feira (3) e vai até sexta-feira (5) a votação da Consulta Popular, organizada pela Secretaria de Governança e Gestão Estratégica do governo do Estado. Para votar, basta o número do título de eleitor, acessar o www.consultapopular.rs.gov.br e escolher a demanda. Além da internet, é possível votar presencialmente em pontos definidos pelos Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes).