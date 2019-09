Moro pediu dez vetos à lei de abuso 'e nove estão garantidos', afirma Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro voltou a dizer nesta segunda-feira (2) que pretende vetar ao menos nove pontos do projeto que trata de abuso de autoridade, aprovado pelo Congresso em agosto. Os vetos presidenciais devem atender a pedidos feitos pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. "O Moro, se eu não me engano, pediu dez (vetos). Nove já estão garantidos", disse Bolsonaro na saída do Palácio da Alvorada, pela manhã.