'Na eleição argentina preferimos Macri, mas vamos manter os laços', diz Mourão

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, voltou a afirmar a posição do governo favorável à reeleição do atual presidente da Argentina, Mauricio Macri, mas admitiu que a tendência é que a chapa de oposição, que tem a ex-presidente argentina Cristina Kirchner concorrendo a um cargo correspondente ao seu, deve ganhar.

"Óbvio que gostaríamos que o presidente Macri, que tem um relacionamento muito bom com o nosso governo, vencesse essa eleição. Mas os indícios são muito fortes de que a vitória irá pro lado lá do Fernandéz e da Cristina Kirchner", afirmou durante palestra na Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ), onde não falou com a imprensa.

"A Argentina é nosso terceiro parceiro comercial, então nós temos que manter essa ligação, não só por isso mas também pelo berço comum e as ligações históricas que temos", declarou, citando o ex-primeiro ministro do Reino Unido Lord Palmerston: "Não tem amizades eternas nem inimigos perpétuos, existem os nossos interesses", indicando que o governo Bolsonaro não irá retaliar um eventual governo de oposição na Argentina.