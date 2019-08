Relatório da Previdência proporá inclusão de estados e municípios por lei

O relatório da reforma da Previdência no Senado vai prever duas formas de adesão de estados e municípios, confirmou a presidente do Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa, Simone Tebet (MDB-MS). A mudança vai integrar a chamada "PEC paralela" para modificar pontos da reforma sem atrasar a tramitação do texto atual.