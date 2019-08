Deltan diz ser 'acusado ao mesmo tempo de ser de direita e de esquerda'

O procurador da República Deltan Dallagnol, coordenador da Lava Jato em Curitiba, afirmou na noite deste domingo (26) que é "acusado ao mesmo tempo de ser de direita e de esquerda" e que isso só mostra a identificação do seu trabalho com "a causa anticorrupção, que é suprapartidária".

O comentário, publicado em redes sociais, foi feita logo após atos em ao menos 19 estados e no Distrito Federal que defenderam a indicação dele à Procuradoria-Geral da República e apoiaram o ministro Sergio Moro (Justiça) e o presidente Jair Bolsonaro (PSL).

Deltan tem sido destaque no noticiário após a divulgação de mensagens que ele trocou pelo aplicativo Telegram sobre a operação que coordena, obtidas pelo site The Intercept Brasil e analisadas pela Folha e por outros veículos.

As mensagens levaram partidos de esquerda e centro-esquerda, como PT, PC do B, PSOL e PSB, a pedirem o afastamento do procurador.

No último mês, Bolsonaro também atacou o procurador, ao compartilhar uma publicação nas redes sociais que o chamava de "esquerdista estilo PSOL" em resposta a um usuário que pediu a indicação de Deltan para a PGR.

A resposta também publica reproduções em que Deltan compartilha críticas à ditadura militar e cita casos de investigação contra o senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), filho do presidente, e sobre o esquema, revelado pela Folha, de candidatos laranjas do PSL envolvendo o ministro do Turismo, Marco Álvaro Antonio.

No post deste domingo, Deltan disse que "nosso trabalho [força-tarefa da Lava Jato] foi feito com a isenção que era necessária e não tem -nem nunca teve-viés político-partidário", afirmou.

Na última semana, Deltan afirmou que o combate à corrupção no país está sob ataque por parte dos três Poderes da República.

Em entrevista à Gazeta do Povono último dia 20, ele disse que a Lava Jato e todos os mecanismos anticorrupção do Brasil estão ameaçados por ações do Congresso, do STF e do governo Bolsonaro.

"A gente vê um movimento amplo [de enfraquecimento do combate à corrupção]. Não é um movimento restrito,não é uma pessoa ou duas. A gente vê um movimento que engloba o Legislativo, o Executivo e o Judiciário", disse Deltan.

O procurador acredita que o vazamento de mensagens da força-tarefa faz parte desta estratégia de enfraquecimento e que cabe à sociedade civil se manifestar"para que as mudanças positivas aconteçam e não os retrocessos".

Em 9 de junho, o site The Intercept Brasil começou a publicar mensagens privadas e de grupos da força-tarefa da Operação Lava Jato no aplicativo Telegram a partir de 2015.O site informou que obteve o material de uma fonte anônima, que pediu sigilo.

As mensagens obtidas pelo Intercept e divulgadas até este momento revelam queMoro, então juiz federal, indicou ao procurador Deltan Dallagnol, chefe da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, uma testemunha que poderia colaborar para a apuração sobre o ex-presidente Lula.

O ex-juiz, segundo as mensagens, também orientou Deltan a incluir prova contra réu da Lava Jato em denúncia que já havia sido oferecida pelo Ministério Público Federal,sugeriu ao procurador alterar a ordem de fases da operação e antecipou ao menos uma decisão judicial.

Em julho de 2017, o então corregedor-geral do Ministério Público Federal, Hindemburgo Chateaubriand Filho, criticou informalmente a conduta do procurador da República Deltan Dallagnol na divulgação de palestra, ressaltou a gravidade da situação, mas deixou de abrir apuração oficial, apontam diálogos no aplicativo Telegram obtidos pelo The Intercept Brasil e analisados em conjunto com aFolha de S.Paulo.

O caso envolveu a divulgação feita por Deltan de uma palestra dele na qual prometia revelações inéditas sobre a Lava Jato e que teria cobrança de ingresso dos participantes.

Hindemburgoexpôs a reprovação ao procurador, que fez alteração no teor da publicidade da palestra. Em seguida,elecomentou que sua intervenção no episódio resultava do apreço que tinha por Deltan e saía da linha de atuação regular de um corregedor-geral, o fiscal máximo da atividade dos procuradores.

"Só quero lhe dizer q liguei em consideração a vc é ao Januário [procurador Januário Paludo]. Como Corregedor, na verdade, não me competia fazer oq fiz", afirmou.