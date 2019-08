Deus escolheu o mais improvável para ser presidente e o capacitou, diz Onyx

Após as notícias, nos últimos meses, de que poderia estar sendo "fritado" pelo Palácio do Planalto, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, fez nesta quinta-feira (22), um afago ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Em evento do Grupo Voto, o ministro disse que "Deus escolheu o mais improvável dos deputados para ser presidente e o capacitou" e que o presidente quer "transformar o país".