Câmara criará comissão para acompanhar queimadas na Amazônia, diz Maia

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse em seu perfil pessoal no Twitter que a Casa vai criar uma comissão externa para acompanhar o problema das queimadas que atingem a Amazônia. Além disso, o parlamentar também informou que também vai realizar uma comissão geral nos próximos dias para avaliar a situação e propor soluções ao governo.

"É importante para mantermos forte nossas exportações do agronegócio e preservar o nosso meio ambiente", disse Maia.

Comissão geral é o termo usado para definir um amplo debate realizado pelo plenário da Casa para discutir matéria relevante para o País.

Além dos deputados, o evento pode contar com representantes da sociedade ligados ao assunto e também com ministros de Estado.

A decisão de Maia vem um dia depois do presidente da República, Jair Bolsonaro, dizer a repórteres que Organizações Não Governamentais (ONGs) são as maiores suspeitas pelo incêndio criminoso que se alastra pelas regiões Norte e Centro-Oeste do País nos últimos dias.

O assunto está sendo mundialmente repercutido pela imprensa internacional. Nos últimos dois dias, o Twitter contabilizou 4 milhões de posts sobre o tema por todo o mundo.