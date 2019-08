Em reunião com Bolsonaro, Bruno e Marrone são declarados embaixadores do turismo

A dupla sertaneja Bruno e Marrone recebeu da Embratur (Instituto Brasileiro de Turismo) o título de Embaixadores do Turismo Brasileiro. A missão, que é voluntária dos artistas, é de divulgar as belezas e a cultura brasileiras em suas mídias sociais.

O documento foi assinado pelos artistas após reunião com o presidente Jair Bolsonaro e com o presidente do Instituto, Gilson Machado Neto,nesta terça-feira (20), segundo nota divulgada à imprensa pela Embratur.O perfil oficial da dupla no Instagram tem 2,4 milhões de seguidores.

"Hoje, o almoço foi por conta do nosso presidente", escreveu Marrone emseu perfil das redes sociais ao fechar o acordo.

Segundo a Embratur, os sertanejos receberão materiais de promoção internacional do turismo brasileiro para colaborar com a divulgação.