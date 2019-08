Congresso votará LDO 2020 e analisará 14 vetos de Bolsonaro

O Congresso Nacional realiza uma sessão conjunta de deputados e senadores, nesta quarta-feira (21), para votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2020, que prevê reajuste do salário mínimo de R$ 998 para R$ 1.040 no ano que vem, sem ganhos reais e um aumento nominal de 4,2%.

Além do reajuste no salário mínimo, a LDO estabelece metas e prioridades para o exercício financeiro do ano seguinte e também define a meta fiscal, prevendo um déficit primário de até R$ 124,1 bilhões.

O governo prevê que as contas ficarão no vermelho até 2022, isso sem contar receitas e despesas com juros da dívida. Antes de votar a LDO, o Congresso precisará se debruçar sobre 14 vetos do presidente da República, Jair Bolsonaro, que trancam a pauta.

Entre os vetos, estão as mudanças feitas na reforma administrativa, o despacho gratuito de bagagens aéreas, a lista tríplice para o comando das agências reguladoras e a punição para quem divulga notícias falsas com propósito eleitoral. A sessão do Congresso está convocada para às 11h30min.