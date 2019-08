Liminar suspende congelamento de outros Poderes

Ao avaliar a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) do Ministério Público (MP) contra a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2020 - que congela o orçamento de todos os poderes e órgãos do Estado - o Tribunal de Justiça (TJ) concedeu uma liminar suspendendo a vigência do congelamento do orçamento. Com isso, volta à pauta o debate em torno da possibilidade de reajuste nos recursos repassados às outras instituições.