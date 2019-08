Governo do Estado antecipa parcelas do funcionalismo

O Governo do Estado do Rio Grande do Sul informou, através da Secretaria da Fazenda, que antecipará parcelas do calendário de julho, quitando, nesta terça-feira (20), o salário dos servidores públicos que ganha entre R$ 2,5 mil e R$ 5 mil líquidos líquidos. Dessa forma, serão integralizados os salários de 80% do funcionalismo do Poder Executivo.

O próximo depósito será dia 30 de agosto, no valor de R$ 2.000, quitando a folha para quem recebe líquido até R$ 7.000, abrangendo 88,8% da força laboral do Estado. Os servidores que recebem acima desse valor terão os salários de julho integralizados pelo Tesouro em 10 de setembro.

A mudança foi permitida em especial pelo sucesso da venda de créditos do Fundopem/RS, cujo leilão foi realizado há 10 dias, resultando em receita de R$ 464,7 milhões. O recurso extraordinário decorrente da venda dos créditos será usado em despesa corrente, permitindo cobrir parte do déficit previdenciário e recompor o caixa.

Para o secretário da Fazenda, Marco Aurelio Cardoso, essa é uma operação que ajuda no planejamento do fluxo de caixa. “Sempre foi um compromisso do governo buscar receitas extraordinárias para dar um fôlego momentâneo às finanças públicas do Estado. Essas receitas ajudam a recompor o caixa que está sendo consumido, grande parte, por despesas de exercícios anteriores. Essa foi uma oportunidade pontual que auxilia na gestão de curto prazo, mas ligada diretamente às iniciativas de ajuste fiscal”, ressaltou.