Site do PSDB é hackeado e mostra foto de Lula e Dilma

O site do PSDB nacional foi hackeado na noite desse domingo (18) por autor desconhecido. Durante quase uma hora, ao acessar a página do partido, o usuário era redirecionado para uma foto dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff (ambos do PT).

Na imagem colocada no site, eles aparecem abraçados, acenando para a câmera, acima da mensagem: "u tempo passa, os dias ficam mais chatos e algumas pessoa + ignorante". A assessoria do partido confirmou a invasão e disse que sua equipe de tecnologia de informação estava trabalhando para resolver o problema.

A legenda ainda não identificou, porém, qual foi a falha de segurança que permitiu o hackeamento. Enquanto a questão não era resolvida, a imagem foi compartilhada por dezenas de pessoas nas redes sociais.

Em sua conta no Twitter, o PSDB atribuiu o ataque a "militante de extrema esquerda desocupado", sem apontar nomes. Segundo o texto da legenda, o responsável pela adulteraçãoestá "atrapalhando a vida das pessoas que trabalham". A sigla afirmou ainda que "o hacker colocou uma foto de Dilma e Lula, os responsáveis pelos 13 milhões de desempregados no país".

Esta não é a primeira vez que o PSDB tem um endereço eletrônico invadido. No ano passado, um hacker adicionou uma mensagem de protesto contra o então presidente Michel Temer (MDB) à página do diretório mineiro do partido.