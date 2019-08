Executivo libera R$ 37 milhões para acessos asfálticos

O governo estadual confirmou o repasse de recursos para obras de acesso asfáltico, nesta quinta-feira, a mais oito municípios gaúchos. Paralisadas há meses por falta de verba, as obras serão retomadas a partir da assinatura da ordem de reinício pelo governador Eduardo Leite (PSDB), autorizando a liberação de R$ 37 milhões.

O governador lembrou que o Rio Grande do Sul tem uma grande demanda de pavimentação e que entre as prioridades está o asfaltamento do acesso aos mais de 60 municípios gaúchos que hoje não têm essa condição.

Notícias sobre política no RS são importantes para você?

O tucano destacou ainda que o acesso asfáltico garante redução de custos logísticos, facilita o escoamento da produção, aproxima e reduz tempo de deslocamento e, consequentemente, impulsiona a economia local.

As cidades que serão beneficiadas - Santo Antônio do Palma, São José do Hortêncio, Carlos Gomes, Sério, Muliterno, Sertão Santana, Ubiretama e Boqueirão do Leão - fazem parte do programa Acessos Municipais, gerenciado pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer).

O investimento liberado, com recursos do Tesouro do Estado, entrará como contrapartida no financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para as obras de duplicação da ERS-118.