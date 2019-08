'A embaixada, por enquanto, chama-se Eduardo Bolsonaro', afirma o presidente

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) voltou a defender, nesta segunda-feira (12), a indicação do filho Eduardo para assumir a embaixada do Brasil nos Estados Unidos. "A embaixada, por enquanto, chama-se Eduardo Bolsonaro. A aprovação depende dos senadores", declarou o presidente ao comentar que não há um plano B para indicação ao cargo.

"Vou perguntar aqui para o (Luis Carlos) Heinze se ele vai votar favorável ou não", brincou Bolsonaro em coletiva de imprensa em Barra de Ribeiro, distante cerca de 60 quilômetros de Porto Alegre, durante agenda do presidente para liberação de trechos duplicados da BR-116 no Rio Grande do Sul . "Votamos sim", respondeu o senador gaúcho do PP, diante da plateia de jornalistas instalada às margens da rodovia para pronunciamento do presidente.