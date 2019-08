Jair Bolsonaro ironiza retenção de doações da Alemanha

O presidente Jair Bolsonaro disse, neste domingo (11), que a Alemanha "vai deixar de comprar à prestação a Amazônia", sobre os investimentos do país europeu no Fundo Amazônia. "Pode fazer bom uso dessa grana, no Brasil não precisa disso", afirmou. O governo da Alemanha havia decidido reter uma nova doação de 35 milhões de euros, o equivalente a cerca de R$ 151 milhões para o fundo. O país já repassou R$ 193 milhões para o programa.

Questionado se a situação não seria ruim para a imagem do Brasil, o presidente rebateu: "Grandes países estão interessados na imagem do Brasil ou (em) se apoderar do Brasil?", questionou.

Após a decisão do governo federal de paralisar as ações do Fundo Amazônia, sob a justificativa de que teria encontrado supostas irregularidades na condução do programa pelo BNDES, os maiores Estados da Região Norte passaram a buscar parcerias diretas com doadores internacionais para financiar ações de combate ao desmatamento.

Nas últimas semanas, representantes da Alemanha e da Noruega, os maiores doadores do fundo, se reuniram com integrantes desses Estados para discutir alternativas de repasses diretos, sem a necessidade de passar pelo governo Bolsonaro. Os encontros e discussões foram confirmados pelos governadores do Pará, Amazonas e Mato Grosso - que está na área de influência da floresta e integra a chamada Amazônia Legal.

