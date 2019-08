Bolsonaro participa de evento de promoção de generais do Exército

O presidente Jair Bolsonaro participou nesta sexta-feira (9) da solenidade de promoção de 16 oficiais-generais do Exército, no Clube do Exército, em Brasília. Ao parabenizar os recém-promovidos, Bolsonaro disse que "a Deus devemos nossas vidas e ao Exército e algumas outras instituições devemos nossa liberdade". "Colegas nossos do passado tombaram por essa liberdade e outros tiveram suas reputações praticamente destruídas pela infâmia e pela mentira. Mas a consciência de todos nós é de que estávamos no caminho certo", disse.

No evento, os novos generais do Exército receberam a medalha da Ordem do Mérito Militar por serviços prestados. "O exemplo dos senhores será o oxigênio para aqueles que vocês comandam e uma certeza para aqueles que os comandaram de que esses postos estão sendo muito bem preenchidos", disse Bolsonaro.

O presidente foi acompanhado pelos ministros da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro; da Defesa, Fernando Azevedo; da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos; e do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno.

Durante seu discurso Bolsonaro cumprimentou e elogiou o trabalho do ministro Moro e também do general Eduardo Villas Bôas, também presente na cerimônia. Villas Bôas foi o comandante do Exército de fevereiro de 2015 até janeiro de 2019. Hoje é consultor do GSI.