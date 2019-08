Delação de Palocci à Polícia Federal implica Ambev

Decisão sigilosa do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), diz que o ex-ministro Antonio Palocci (ex-PT) relatou, em seu acordo de delação premiada à Polícia Federal (PF), "pagamentos indevidos" da Ambev aos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Dilma Rousseff (PT) e a ele próprio. É a primeira vez que a multinacional de bebidas aparece nas investigações da Lava Jato. O interesse da empresa, de acordo com o documento de Fachin, era impedir o aumento de imposto (PIS/Cofins) sobre bebidas alcoólicas.