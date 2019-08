Nelson Marisco assume interinamente comando da PGM

Nelson Marisco, que atuava como procurador-geral adjunto de Porto Alegre, assumiu nesta quarta-feira (7) como titular da Procuradoria-Geral do Município (PGM) interinamente. Por motivos pessoais, a procuradora Eunice Ferreira Nequete solicitou exoneração do cargo em junho. A saída foi oficializada no Diário Oficial de Porto Alegre nesta quarta-feira à tarde. Ela estava à frente da PGM desde 22 de junho de 2017.

O prefeito Nelson Marchezan Júnior (PSDB) agradeceu o empenho da procuradora. "Exemplo de profissional dedicada, que ajudou a prefeitura a enfrentar os problemas estruturais e promover reformas importantes", afirma.

Marisco é procurador do município desde 2002. Mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), com ênfase em Teoria Geral do Direito e Direito do Estado e da Constituição, é também especialista em Educação no Ensino Superior, pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), e em Advocacia Municipal, pela Ufrgs. Na PGM, atuou nas áreas de Urbanismo e Meio Ambiente, Contratos e Pessoal Celetista. Também esteve lotado na unidade da Procuradoria em Brasília. Atualmente, estava na função de procurador-geral adjunto de Domínio Público, Urbanismo e Meio Ambiente. Atuou também como docente na Uniritter e na Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc).