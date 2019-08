Bolsonaro diz que indicará futuro procurador-geral da República até o dia 12

O presidente da República, Jair Bolsonaro, pretende indicar o futuro procurador-geral da República até segunda-feira (12). Ao deixar o Palácio da Alvorada na manhã desta quarta-feira (7) Bolsonaro declarou que o subprocurador Augusto Aras "está no radar para a vaga" e citou a possibilidade de Raquel Dodge ser reconduzida.

"Eu acredito, no máximo até segunda-feira (indicar), até para dar tempo de conversar, fazer sabatina (no Senado), de modo que, quando Raquel (Dodge) saindo, ou caso ela seja reconduzida, já esteja tudo resolvido", declarou Bolsonaro.

Perguntado se Aras era o favorito, o presidente respondeu que o nome "está no radar". "Todo mundo está no radar", disse, ao ser questionado sobre outros nomes e se havia se encontrado com outros candidatos ao cargo. O mandato de Raquel Dodge termina no dia 17 de setembro.