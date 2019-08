Governo do Estado antecipa quitação da folha de junho do funcionalismo para quinta-feira

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O Governo do Rio Grande do Sul vai quitar os salários ainda em aberto da folha de junho do funcionalismo na quinta-feira (8). Inicialmente, o pagamento dos valores que faltavam estava previsto para o dia 12 de agosto.

De acordo com a Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz), a quitação antecipada foi possível devido a confirmação da estimativa de arrecadação, baseada em guias emitidas.

O último depósito, realizado no dia 31 de julho, quitou a folha dos servidores que recebem até R$ 6.800 líquidos. As consignações, que seriam pagas dia 13 de agosto, serão quitadas no dia 12.