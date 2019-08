Palocci passa para regime aberto, mas continuará com tornozeleira eletrônica

Em prisão domiciliar desde novembro do ano passado, o ex-ministro Antonio Palocci recebeu nessa segunda-feira (5) o direito de cumprir a pena de 9 anos e dez dias de prisão em regime aberto. A decisão que autoriza o ex-ministro a cumprir pena em regime aberto é do juiz federal Danilo Pereira Júnior, da 12ª Vara da Justiça Federal, em Curitiba. De acordo com a decisão, o ex-ministro continuará usando tornozeleira eletrônica.