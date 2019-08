Jornalista Vera Cardozo, criadora do programa Nação, morre aos 64 anos

Faleceu, na sexta-feira (2), a jornalista Vera Cardozo, 64 anos, vítima de parada cardíaca. Idealizadora do programa Nação, na TVE do Rio Grande do Sul, ela recebeu menção honrosa na categoria documentário de TV do Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e direitos humanos, com o episódio "Revolta da Chibata". Vera participava do núcleo de Jornalistas Afrobrasileiros do Rio Grande do Sul e atuou pela criação da Comissão Nacional de Jornalistas pela Igualdade Racial (Cojira). Além da Fundação Piratini, Vera trabalhou também na RBS TV. O enterro de Vera aconteceu às 14h deste sábado, em Canoas.