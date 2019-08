MDB lança Gabriel Souza à presidência nacional da sigla

Ao final do 12º Encontro de Inverno da Juventude do MDB, realizado neste sábado (4), em Gramado, jovens emedebistas do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná e de São Paulo lançaram o nome do deputado estadual Gabriel Souza (MDB) para a presidência nacional da sigla. O lançamento da candidatura de Souza foi feito na presença de mais de 300 líderes do MDB, inclusive do presidente do diretório gaúcho, deputado federal Alceu Moreira (MDB), e do ex-governador José Ivo Sartori (MDB, 2015-2018). A convenção que definirá o comando da legenda a nível nacional será em setembro.

"Ecoamos do Sul o grito preso em nossas gargantas para defender um bloco de união recrutado por nossos líderes mais jovens, para disputar e vencer a convenção nacional do MDB. Expressamos nestas lideranças nosso anseio por urgente mudança e lançamos, hoje, para liderar esse projeto, o nome do deputado Gabriel Souza como nosso candidato a presidente nacional do MDB", afirma uma carta da Juventude do MDB, lida, neste sábado, pelo presidente da juventude emedebista, Norton Soares. O documento foi assinado pelos núcleos do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná e de São Paulo.

A juventude emedebista lançou outros nomes para compor a chapa com Souza, como Daniel Vilela (GO), senadora Simone Tebet (MS), deputado Raniery Paulino (PB), deputado Carlos Chiodini (SC) e deputado Baleia Rossi (SP).

Gabriel Souza - que se encontra em missão da Assembleia Legislativa nos Estados Unidos - comentou o anúncio. "É papel da juventude contestar, sugerir e contribuir com a atuação dos partidos. E, no MDB, o núcleo sempre assumiu essa tarefa. A defesa da oxigenação vai ao encontro do sentimento da base em todo o País. Neste momento, mais do que indicar nomes, precisamos marcar posição para ter voz na convenção que ocorrerá em breve", analisou.

Dos 220 delegados que participam da convenção nacional, 75 são dos estados signatários da candidatura de Souza. Juntos, os quatro estados contabilizam 121 votos de um total de 425, visto que alguns delegados têm voto cumulativo.

Sartori foi ovacionado no evento da juventude do MDB. Ao tomar a palavra, agradeceu a equipe que trabalhou no seu governo e comemorou o legado. "Fizemos o que precisava ser feito, apesar de uma forte oposição. Mas deixamos um legado para a população gaúcha, e não para pequenos grupos." O presidente do MDB gaúcho defendeu o protagonismo do partido na política brasileira. "O protagonista da democracia atual chama-se MDB. Se alguém nasceu para ser líder e guia desta Nação, é o MDB, esse partido de centro", defendeu Moreira.