Comunicação Social tem status de secretaria

Na edição de ontem, o Jornal do Comércio publicou levantamento sobre as mudanças de titulares nas secretarias da prefeitura de Porto Alegre ao longo dos 2 anos e 7 meses de gestão do prefeito Nelson Marchezan Júnior (PSDB). O Gabinete de Comunicação Social, órgão vinculado ao gabinete do prefeito, possui status de secretaria. Com isso, são, ao todo, 16 pastas no primeiro escalão.