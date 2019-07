Bolsonaro contesta morte, e MPF diz não haver indício de invasão no AP

Brasil é o segundo país mais violento da América do Sul, indica relatório da ONU

Relatório divulgado ontem pela Organização das Nações Unidas (ONU) aponta que a Venezuela foi o país sul-americano com os maiores índices de mortes violentas em 2017, com quase 57 homicídios dolosos para cada 100 mil habitantes. O Brasil, segundo lugar na América do Sul, registrou uma taxa de homicídios de 30,5 mortes para cada 100 mil habitantes em 2017. Estimam-se 1,2 milhão de vítimas de crimes dolosos entre 1991 e 2017.