Manuela intermediou contato entre hacker e Greenwald

A ex-deputada Manuela d'Ávila (PCdoB) disse na noite de sexta-feira (26) que intermediou o contato entre um dos presos na terça-feira (23) passada sob suspeita de ter hackeado celulares de autoridades, Walter Delgatti Filho, e o jornalista Glenn Greenwald, do site The Intercept Brasil. Em nota, Manuela disse que não tinha conhecimento da identidade da pessoa que entrou em contato com ela e ofereceu seu celular para perícia.

Em depoimento à Polícia Federal, Delgatti Filho afirmou que obteve o contato de Greenwald por meio da ex-deputada, que agora está no exterior com a família. O teor do depoimento foi revelado na sexta-feira (26) pela GloboNews.

Manuela disse ter tomado conhecimento da menção ao seu nome pela imprensa. Segundo a nota, em 12 de maio, a ex-deputada foi comunicada pelo aplicativo Telegram de que seu dispositivo havia sido invadido no estado da Virgínia (EUA). "Sem se identificar, mas dizendo morar no exterior, (o hacker) afirmou que queria divulgar o material por ele coletado para o bem do País, sem falar ou insinuar que pretendia receber pagamento ou vantagem de qualquer natureza", afirma a ex-deputada em nota.