10

685850

2019-05-27 03:00:00

Patrícia Alba assume comando do MDB Mulher no Estado

Patrícia Bazotti Alba é a nova comandante do MDB Mulher gaúcho. Suplente de deputada estadual, ela foi eleita por chapa de consenso na convenção estadual do núcleo, realizada neste sábado, na Câmara de Porto Alegre. Patrícia é advogada e primeira-dama de Gravataí. A eleição interna - que conduziu Patrícia à presidência para o biênio 2019/2021 -, contou com o voto de 133 delegadas. Foram 121 favoráveis, 2 brancos, 2 nulos e 8 contrários. O diretório é formado por 71 membros titulares e 21 suplentes. Patrícia substitui Regina Perondi, que esteve no comando do MDB Mulher gaúcho por seis anos.