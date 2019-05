Para Leite e Doria, protestos são 'inoportunos'

10

Os governadores tucanos do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e de São Paulo, João Doria, fizeram, neste sábado, críticas às manifestações a favor do governo de Jair Bolsonaro (PSL). Ambos estiveram em Gramado, onde participaram do encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud). Doria classificou os protestos como "inúteis" e "inadequados". Para Leite, "o Brasil passou pelo processo eleitoral, há uma definição, buscamos a convergência de uma agenda que ajude o País a recuperar estabilidade, estimule investidores e, consequentemente, a melhoria da qualidade de vida da população", disse.