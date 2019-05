Porto Alegre terá plano de educação ambiental

10

2019-05-23 03:00:00

Diego Nuñez

A Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou a criação do Plano Municipal de Educação Ambiental, com o objetivo de "promover a articulação social com o poder público, por meio de comitê gestor especializado, que possibilite a universalização do processo educativo ambiental nas suas diferentes esferas", conforme o texto proposto no projeto do vereador André Carús (MDB).

Este comitê gestor será composto por sete secretarias municipais, três gabinetes e três departamentos da prefeitura, Procuradoria-Geral do Município (PGM), representações das 17 regiões do Orçamento Participativo (OP), organizações da sociedade civil não especificadas no projeto e representantes do Legislativo.

Caso a proposta seja sancionada pelo prefeito Nelson Marchezan Júnior (PSDB), o plano será executado em cinco etapas. Primeiro, será desenvolvido um estudo que permita diagnosticar as condições socioambientais da cidade. Depois, será criado o comitê que, em seguida, ficará responsável pela organização das informações e análise desses dados. Então, serão definidas as prioridades na implantação de ações de educação ambiental para, por fim, se elaborar um plano de metas.

Os vereadores também aprovaram a instituição do Conselho Municipal do Artesanato (CMA), um projeto de Aldacir Oliboni (PT) que "pretende promover estudos, assessorar e emitir recomendações acerca do artesanato, sugerir a adoção de rotinas que visem à melhoria da qualidade, e participar da elaboração de editais públicos voltados ao artesanato", conforme consta no projeto.

Outro projeto que passou no plenário do Legislativo foi o que reserva assentos preferenciais, em terminais e pontos de ônibus, para idosos, gestantes, obesos, lactantes e pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. A proposta é do vereador José Freitas (PR). "Temos, por diversas vezes, as pessoas aguardando o ônibus sem terem onde sentarem", justifica o parlamentar no projeto. "Nada mais faz a edilidade do Município do que exercer a sua competência constitucional para suplementar a legislação federal existente sobre o tema", complementa.